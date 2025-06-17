Звуковая терапия, которая заменит вам психолога: как работает трендовый саундхилинг

Саундхилинг или звуковая терапия – чрезвычайно популярный метод сейчас. Его суть заключается в том, что звуки на определенной частоте могут, буквально, вылечить.

Существует предположение, что клетки нашего тела имеют свои частоты. С помощью звуков на них можно влиять.

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Дело в том, что согласно этой теории, в стрессовый период эти частоты нарушаются. А саундхилинг поможет организму снова почувствовать равновесие, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

Как работает саундхилинг

Некоторые ученые считают, что правильные звуки могут активировать парасимпатическую нервную систему. То есть, благодаря этому будет замедляться сердцебиение, расслабятся мышцы и наступит состояние покоя.

Саундхилинг несколько отличается от простой музыки, в частности, из-за частот. Правильные звуки для этой терапии могут создаваться через:

гонг;

камертон;

правильный тон голоса.

Особенно полезным будет этот формат терапии в момент, когда организм эмоционально истощен. Также такой метод хорошо подходит тем людям, которые страдают от стресса и тревожности.

Подойдет саундхилинг и тем, кто испытывает физическое недомогание. Поскольку с помощью правильных звуков можно не только отключить ум, но и заставить тело сбросить все зажимы.

Обратите внимание! Групповой саундхилинг считается чрезвычайно эффективным. Ведь люди, объединены общей целью, способны усилить эффект от этой терапии.