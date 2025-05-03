Сделайте это немедленно: как подготовить кожу к летнему сезону

К сезону активного солнца нужно готовиться заблаговременно. Это важно для того, чтобы на коже был равномерный загар, а не раздражение и сухость.

Чтобы ваша кожа была красивого цвета, а не "сгорала" нужно воспользоваться определенными бьюти-секретами. Эти меры помогут вам чувствовать себя по-настоящему уверенно в летний сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Как поздравить мужа с Днем рождения: ваш любимый не сможет сдержать слез

Что нужно для того, чтобы подготовить кожу к летнему сезону

Увлажняющий скраб

Для качественного скрабирования можно воспользоваться бьюти-секретом женщин с Востока – черным мылом. Оно качественно удаляет мертвые клетки кожи, а также хорошо питает и увлажняет ее

Обратите внимание! Скраб не должен быть агрессивным. Если там слишком грубые абразивные частицы, они могут травмировать кожу.



Что есть, чтобы улучшить состояние кожи / Фото Pexels

Бета-каротин

Если вы хотите придать коже сияние, воспользуйтесь морковным маслом. Этот натуральный продукт можно наносить как на лицо, так и на тело.

К тому же стоит обогатить бета-каротином свой рацион. Этим элементом богаты некоторые продукты, в частности, морковь, манго, хурма, помидоры, смородина, солодки перец, чили и шпинат.

Обратите внимание! Перед началом летнего сезона стоит проверить кожу и улучшить состояние здоровья благодаря витаминным добавкам, назначенным врачом. Как бонус, это положительно повлияет на волосы и ногти.