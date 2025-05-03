Зробіть це негайно: як підготувати шкіру до літнього сезону

До сезону активного сонця потрібно готуватися завчасно. Це важливо для того, аби на шкірі була рівномірна засмага, а не подразнення та сухість.

Щоб ваша шкіра була красивого кольору, а не "згорала" потрібно скористатись певними бьюті-секретами. Ці заходи допоможуть вам почуватися по-справжньому впевнено у літній сезон, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Як привітати чоловіка з Днем народження: ваш коханий не зможе стримати сліз

Що потрібно для того, щоб підготувати шкіру до літнього сезону

Зволожувальний скраб

Для якісного скрабування можна скористатись бьюті-секретом жінок зі Сходу – чорним милом. Воно якісно видаляє мертві клітини шкіри, а також добре живить і зволожує її

Зверніть увагу! Скраб не має бути агресивним. Якщо там занадто грубі абразивні частинки, вони можуть травмувати шкіру.



Що їсти, аби покращити стан шкіри / Фото Pexels

Бета-каротин

Якщо ви хочете надати шкірі сяйва, скористайтесь морквяною олією. Цей натуральний продукт можна наносити як на обличчя, так і на тіло.

До того ж варто збагатити бета-каротином свій раціон. Цим елементом багаті деякі продукти, зокрема, морква, манго, хурма, помідори, смородина, солодки перець, чилі та шпинат.

Зауважте! Перед початком літнього сезону варто перевірити шкіру та покращити стан здоров'я завдяки вітамінним добавкам, що призначені лікарем. Як бонус, це позитивно вплине на волосся і нігті.