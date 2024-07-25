Про які особливості зволоження шкіри у літні місяці важливо знати кожній жінці, розповідаємо далі.
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Очищення
Влітку шкіра легко забруднюється і, як наслідок, можуть з'являтися висипання чи запалення. Використання нейтральних очищувальних засобів (гелю або пінки), а також тоніка дозволить не тільки зволожити шкіру, але й зберегти її чистоту та нормалізувати роботу сальних залоз.
Зволоження
Зволожити шкіру достатнє вживання води, а також використання зволожувальних сироваток, кремів, масок, спреїв чи термальної води.
Однак, варто пам'ятати, що креми та сироватки повинні мати легку гелеву текстуру, без комедогенного ефекту. Краще, щоб у складі була гіалуронова кислота різної молекулярної маси – вона і зволожить, і захистить клітини, і створить на поверхні шкіри плівку, яка перешкоджатиме втраті вологи.
Сонцезахист
Щоб уникнути шкідливого впливу ультрафіолету, що зокрема висушує шкіру, потрібно наносити SPF від 30 до 50. Робити це варто не тільки на пляжі, але і в міських умовах щодня, а також не забувати поновлювати засіб кожні 2 – 3 години.
Професійний косметологічний догляд
Якщо домашнього догляду недостатньо, на допомогу прийдуть професійні процедури. Особливо корисними влітку будуть загальні зволожувальні догляди, професійні маски, а також безголкова мезотерапія, яка без слідів чи болю зволожить навіть найглибші шари дерми й надасть шкірі свіжого сяйва.