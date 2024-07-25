Про які особливості зволоження шкіри у літні місяці важливо знати кожній жінці, розповідаємо далі.

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Очищення

Влітку шкіра легко забруднюється і, як наслідок, можуть з'являтися висипання чи запалення. Використання нейтральних очищувальних засобів (гелю або пінки), а також тоніка дозволить не тільки зволожити шкіру, але й зберегти її чистоту та нормалізувати роботу сальних залоз.

Зволоження

Зволожити шкіру достатнє вживання води, а також використання зволожувальних сироваток, кремів, масок, спреїв чи термальної води.

Однак, варто пам'ятати, що креми та сироватки повинні мати легку гелеву текстуру, без комедогенного ефекту. Краще, щоб у складі була гіалуронова кислота різної молекулярної маси – вона і зволожить, і захистить клітини, і створить на поверхні шкіри плівку, яка перешкоджатиме втраті вологи.

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Сонцезахист

Щоб уникнути шкідливого впливу ультрафіолету, що зокрема висушує шкіру, потрібно наносити SPF від 30 до 50. Робити це варто не тільки на пляжі, але і в міських умовах щодня, а також не забувати поновлювати засіб кожні 2 – 3 години.

Професійний косметологічний догляд

Якщо домашнього догляду недостатньо, на допомогу прийдуть професійні процедури. Особливо корисними влітку будуть загальні зволожувальні догляди, професійні маски, а також безголкова мезотерапія, яка без слідів чи болю зволожить навіть найглибші шари дерми й надасть шкірі свіжого сяйва.