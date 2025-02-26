5 хитростей с вазелином, которые могут изменить вашу жизнь

Большинство людей обходят вазелин, поскольку считают, что это косметическое средство из 90-х годов, поэтому в современной жизни уже больше неактуален, поскольку на замену есть множество других продуктов. На самом деле, вазелин является уникальным средством, которое можно использовать для различных случаев.

Вазелин является настолько востребованным средством, что должен стоять на полочке в ванной каждой девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Виктории Скок. Девушка рассказала 5 интересных использований вазелина, которые могут понадобиться многим.

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Для сухих губ

Вазелин стоит использовать, если у вас сухие и потрескавшиеся губы. Продукт восстановит их буквально за одну ночь.

Фиксатор для бровей

Если у вас нет геля для бровей, то попробуйте использовать вазелин. Он идеально фиксирует брови, не хуже профессиональных средств.

Для кутикулы

Чтобы кутикула не пересыхала – стоит намазать их вазелином и тогда сухие руки будут выглядеть идеально.

Для сухих локтей

Девушкам, которые имеют сухие локти стоит воспользоваться вазелином, который поможет смягчить кожу.

Для стойкости духов

Об этом знают единицы, однако для того, чтобы аромат как можно дольше продержался на теле, нужно просто нанести на места, куда будете брызгать духи – вазелин.

Кроме того, вазелином можно смазывать уголки губ, если есть заеды. Если есть зуд на теле после использования бритвы, то на кожу можно нанести вазелин для успокоения. Смешав вазелин с сахаром или солью, можно получить замечательный натуральный скраб для тела.

5 советов использования вазелина: смотрите видео

Для косметических целей можно использовать вазелин в сочетании с помадой, чтобы получить в результате румяна. Также он помогает от окрашивания краской тела. Нужно его нанести на уши, шею и лоб, чтобы минимизировать въедание краски в кожу.