Вазелін є настільки затребуваним засобом, що повинен стояти на поличці у ванній кожної дівчини, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Вікторії Скок. Дівчина розповіла 5 цікавих використань вазеліну, які можуть знадобитися багатьом.

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Для сухих губ

Вазелін варто використовувати, якщо у вас сухі та потріскані губи. Продукт відновить їх буквально за одну ніч.

Фіксатор для брів

Якщо у вас немає гелю для брів, то спробуйте використовувати вазелін. Він ідеально фіксує брови, не гірше за професійні засоби.

Для кутикули

Щоб кутикула не пересихала – варто намастити їх вазеліном і тоді сухі руки будуть виглядати ідеально.

Для сухих ліктів

Дівчатам, які мають сухі лікті варто скористатися вазеліном, який допоможе пом’якшити шкіру.

Для стійкості парфумів

Про це знають одиниці, однак для того, щоб аромат якомога довше протримався на тілі, потрібно просто нанести на місця, куди будете бризкати парфуми – вазелін.

Окрім того, вазеліном можна змащувати куточки губ, якщо є заїди. Якщо є свербіж на тілі після використання бритви, то на шкіру можна нанести вазелін для заспокоєння. Змішавши вазелін з цукром чи сіллю, можна отримати чудовий натуральний скраб для тіла.

5 порад використання вазеліну: дивіться відео

Для косметичних цілей можна використати вазелін в поєднанні з помадою, щоб отримати в результаті рум’яна. Також він допомагає від фарбування фарбою тіла. Потрібно його нанести на вуха, шию та чоло, щоб мінімізувати в’їдання фарби в шкіру.