Как искать друзей во взрослом возрасте: инфлюенсер раскрыла легкий и действенный лайфхак

Поиск друзей во взрослом возрасте может быть непростым делом, но точно не является невозможной задачей.

Как завести новые знакомства без смущения и сделать это максимально просто и органично, рассказывает Lady 24.

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Как искать друзей взрослым

Тикток-блогер Тейлор Капуано поделилась простой техникой, которая помогла ей и ее подписчикам заводить новые знакомства. Это действенный лайфхак, который предполагает всего несколько шагов.

Прежде всего девушка советует найти для себя активность, которую можно будет повторять каждую неделю в одно и то же время.

Для меня это был "счастливый час", когда в местном ресторане действовали скидки на меню. Также это может быть теннис для начинающих, каждую пятницу в 10.00. Выбирайте что угодно,

– говорит Тейлор.

Как найти друзей: смотрите видео

Далее она рекомендует при встрече с новыми людьми спрашивать у них, интересуются ли они этой деятельностью и приглашать присоединиться в определенный день и время.

После этого Тейлор предлагает взять у новоиспеченного знакомого номер с предложением написать, когда будет планироваться посещение того или иного места.

Теперь остается самый главный шаг – действительно отправить человеку сообщение и пригласить присоединиться.

Таким образом довольно легко завести новых друзей, с которыми можно разделить дела, что вам нравится.