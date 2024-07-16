Так, подруги повторили наряды любимых героев. Стоит отметить, что девушки продумали образы до мелочей.

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Девичник в стиле "Друзей"

Подруги устроили вечеринку в эстетике сериала "Друзья". Так, девушки повторили образы Рэйчел Грин, Моники Геллер, Фиби Буфе и даже Роса Геллера.

Также подруги украсили комнату бумажными гирляндами, которые были напечатаны шрифтом, как название сериала "Друзья".

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Подруги организовали девичник в стиле "Друзья": смотрите видео

Интересно, что подруги повторяли не только наряды, но и даже поведение любимых героев. Так, особенно девушки отыгрывали характер Фиби Буфе.

К слову, образы с этой героиней больше всего понравились пользователям. Они с восторгом наблюдали за перевоплощениями и выбирали собственных фаворитов.

"Девушки в одежде Фиби были моими любимыми", "Бегущая Фиби убедила меня, что это именно она", "Мне нравится, что все остальные решают одеться как Рэйчел, Моника или Фиби, но кто-то сказал: "Сделаем Росса Спудником", – пишут в комментариях под видео.