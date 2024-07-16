Так, подруги повторили вбрання улюблених героїв. Варто зазначити, що дівчата продумали образи до найменших дрібниць.

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Дівич-вечір в стилі "Друзів"

Подруги влаштували вечірку в естетиці серіалу "Друзі". Так, дівчата повторили образи Рейчел Грін, Моніки Ґеллер, Фібі Буфе та навіть Роса Ґеллера.

Також подруги прикрасили кімнату паперовими гірляндами, які були надруковані шрифтом, як назва серіалу "Друзі".

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Подруги організували дівич-вечір в стилі "Друзі": дивіться відео

Цікаво, що подруги повторювали не лише вбрання, а й навіть поведінку улюблених героїв. Так, особливо дівчата відігрували характер Фібі Буфе.

До слова, образи з цією героїнею найбільше сподобалися користувачам. Вони із захопленням спостерігали за перевтіленнями й обирали власних фаворитів.

"Дівчата в одязі Фібі були моїми улюбленими", "Фібі, що бігла, переконала мене, що це саме вона", "Мені подобається, що всі інші вирішують одягнутися як Рейчел, Моніка чи Фібі, але хтось сказав: "Зробімо Росса Спудніком", – пишуть у коментарях під відео.