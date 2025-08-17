50-летняя бьюти-редактор Донна Фрэнсис переосмысливает свое отношение к подводке и экспериментирует с оттенками и техниками, чтобы сделать глаза более выразительными, при этом не состаривая взгляд, передает 24 Канал со ссылкой на Hello.

Как наносить подводку в зрелом возрасте?

Тайтлайнинг

Любимый прием Донны – "тайтлайнинг": нанесение мягкого карандаша на верхнее слизистое веко. Это внутренний край века, зона между ресницами и глазным яблоком. Затем заполняются промежутки между ресницами. "Это дает легкое подчеркивание и создает иллюзию более густых и длинных ресниц", – объяснила она.

Донна поняла, что именно здесь и ошибалась, считая, будто подводка должна быть заметной и иметь вид толстой линии на веке. Но нет – часто дело в создании иллюзии более выразительных глаз и густых ресниц.

Как делать "тайтлайнинг": смотрите видео

Измените цвет

Черная подводка с возрастом может выглядеть слишком резко. Лучше выбрать мягкий цвет – например, темно-синий, коричневый или даже сливовый. Эти цвета подчеркивают глаза, не перегружая их.

Например, Navy Noir – это обычно оттенок очень глубокого темно-синего цвета. Это элегантная, но более мягкая альтернатива черному. Глаза сразу кажутся более свежими и нежными.

Измените форму "стрелок"

Любителям классических "стрелок", Донна рекомендует останавливать линию еще до внешнего уголка глаза.

Затем проводить "хвостик" вверх, по направлению к кончику брови. Многие женщины продолжают рисовать стрелку вплоть до конца линии роста ресниц, но с возрастом этот контур начинает опускаться вниз – и именно это делает взгляд печальным.