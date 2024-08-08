Что может быть не так с этим процессом и, как наносить тушь таким образом, чтобы сделать эффект накладных ресниц, рассказываем дальше.

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Как правильно наносить тушь

Для многих женщин тушь для ресниц является тем элементом макияжа, который они никогда не пропустят, даже если не хватает сил на все остальное. Однако, как оказывается, не все используют это средство правильно.

Пользовательница тикток по имени Тейлор Триплер собрала почти миллион просмотров и более 126 000 лайков после того, как поделилась своим альтернативным методом нанесения туши в коротком видео.

Она утверждает, что научилась этому методу еще в средней школе, и с тех пор не меняет свой способ – многие на протяжении лет делают комплименты ее ресницам, считая, что девушка носит накладные.

Как девушка наносит тушь: смотрите видео

В ролике Тейлор объясняет, что для хорошего нанесения тушь стоит вычерпывать из упаковки, а затем наносить ее, держа кисточку вертикально и двигаясь из стороны в сторону.

Только после этого девушка разворачивает щеточку горизонтально и добавляет тушь по длине ресниц, как обычно.

Напоследок она ждет полного высыхания туши, а затем берет ватную палочку и проводит ею по веку, чтобы очистить от остатков.

В результате блогер получает красиво прорисованные ресницы, которые действительно похожи на накладные.

В комментариях люди подтверждают это, добавляя, что метод Тейлор творит чудеса.

"У меня диплом косметолога. Вы правы, именно так мы должны наносить тушь. Многие люди так не делают", "Попробовала этот способ. Мои ресницы выглядят фантастически", – писали пользовательницы тикток.