Как нарисовать стрелки за 60 секунд: лайфхак по тиктоку, который полезно знать

Не все девушки умеют рисовать стрелки. Для некоторых прокрасить стрелку – это настоящий челлендж, а когда нужно повторить две одинаковые, то создание макияжа может затянуться на длительное время.

Создать стрелки не так сложно, как многим кажется, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В тиктоке немало девушек учат делать макияж, поэтому рекомендуем повторять все за ними, чтобы накрасить одинаковые и красивые стрелки.

Как быстро нарисовать стрелки?

Для окрашивания стрелок нужна плоская скошенная кисть с упругим ворсом и матовые тени черного или шоколадного цвета. Перед созданием стрелки, нанесите на веки матовые тени. Тогда на кисть наберите темные тени, встряхните избыток, чтобы избежать осыпания на лице и проведите кистью небольшие линии с внешних уголков глаз.

Лайфхак окрашивания стрелок: смотрите видео

Кончики стрелок можно сделать острыми довольно просто. Надо лишь легким движением вытянуть стрелочки в направлении висков. Добавлять больше теней не нужно, только вывести кончики стрелок.

Для лучшего вида, тонко прорисуйте внутренние уголки глаз. Если захотите сделать растушеванные стрелки, то во внешних углах аккуратно подтешуйте верхний край небольшой кистью в форме карандаша.

Как быстро прокрасить стрелку: смотрите видео

#winglinerforbeginners #hoodedeyeseyeliner #makeup #makeuptutorial ♬ Romantique - Brigitte Bardot @autymsanson how to get the perfect wing liner every time: 1. use an eyeshadow so if you mess up its an easy fix 2. always look straight ahead so you get the most flattering wing for your eye shape. this is especially important if you have hooded eyes ‍♀️ 3. use an angled brush and light pressure to stamp your wing on istead of trying to get it in one stroke 4. blend out your lashline with a lighter eyeshadow for a soft seamless look #wingeyelinertutorial

Не всегда удается выстроить идеальную линию стрелок. В таком случае можно воспользоваться лайфхаком со скотчем или приложенным картоном. Перед нанесением стрелок нужно приклеить скотч по форме будущего макияжа там, где вы планируете нарисовать стрелки. Тогда по этой линии можно красить стрелки, не боясь, что движение получится неточным.

Такой прием можно применять не только с тенями, но и классическим жидким лайнером. Стрелки мгновенно подчеркивают взгляд и прекрасно подходят на повседневную жизнь или какой-то праздничный день.

Красивые стрелки за минуту: смотрите видео

Любой макияж не обходится без использования туши. Если она засохла, то не всегда нужно выбрасывать тюбик. Попробуйте ее немного "оживить" благодаря простым лайфхакам, пишет L'Oreal. Сначала можете опустить ее в теплую воду буквально на 5 минут. Тепло размягчит консистенцию внутри и сделает тушь снова кремовой. А еще увлажнить сухую тушь можно благодаря нескольким каплям для линз, которые надо добавить внутрь.

Какой цвет туши сейчас в моде?