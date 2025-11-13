Як намалювати стрілки за 60 секунд: лайфхак з тіктоку, який корисно знати

Не всі дівчата вміють малювати стрілки. Для декого профарбувати стрілку – це справжній челендж, а коли потрібно повторити дві однакові, то створення макіяжу може затягнутися на тривалий час.

Створити стрілки не так складно, як багатьом здається, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У тіктоці чимало дівчат вчать робити макіяжі, тож рекомендуємо повторювати все за ними, щоб нафарбувати однакові та красиві стрілки.

Як швидко намалювати стрілки?

Для фарбування стрілок потрібен плаский скошений пензель з пружним ворсом та матові тіні чорного чи шоколадного кольору. Перед створенням стрілки, нанесіть на повіки матові тіні. Тоді на пензель наберіть темні тіні, струсіть надлишок, щоб уникнути обсипання на обличчі й проведіть пензлем невеликі лінії із зовнішніх кутиків очей.

Лайфхак фарбування стрілок: дивіться відео

Кінчики стрілок можна зробити гострими доволі просто. Треба лише легким рухом витягнути стрілочки в напрямку скронь. Додавати більше тіней не потрібно, лише вивести кінчики стрілок.

Для кращого вигляду, тоненько промалюйте внутрішні куточки очей. Якщо захочете зробити розтушовані стрілки, то в зовнішніх кутках акуратно підтішуйте верхній край невеликим пензлем у формі олівця.

Як швидко профарбувати стрілку: дивіться відео

#winglinerforbeginners #hoodedeyeseyeliner #makeup #makeuptutorial ♬ Romantique - Brigitte Bardot @autymsanson how to get the perfect wing liner every time: 1. use an eyeshadow so if you mess up its an easy fix 2. always look straight ahead so you get the most flattering wing for your eye shape. this is especially important if you have hooded eyes ‍♀️ 3. use an angled brush and light pressure to stamp your wing on istead of trying to get it in one stroke 4. blend out your lashline with a lighter eyeshadow for a soft seamless look #wingeyelinertutorial

Не завжди вдається вибудувати ідеальну лінію стрілок. У такому випадку можна скористатися лайфхаком зі скотчем чи прикладеним картоном. Перед нанесенням стрілок потрібно приклеїти скотч за формою майбутнього макіяжу там, де ви плануєте намалювати стрілки. Тоді по цій лінії можна фарбувати стрілки, не боячись, що рух вийде неточним.

Такий прийом можна застосовувати не лише з тінями, але й класичним рідким лайнером. Стрілки миттєво увиразнюють погляд та чудово підходять на повсякдення чи якийсь святковий день.

Красиві стрілки за хвилину: дивіться відео

Будь-який макіяж не обходиться без використання туші. Якщо вона засохла, то не завжди потрібно викидати тюбік. Спробуйте її трохи "оживити" завдяки простим лайфхакам, пише L’Oreal. Спочатку можете опустити її у теплу воду буквально на 5 хвилин. Тепло розм'якшить консистенцію всередині та зробить туш знову кремовою. А ще зволожити суху туш можна завдяки кільком краплям для лінз, які треба додати всередину.

