Не только для особых случаев: блогер показала, как француженки носят красную помаду

Красная помада является наверное одной из самых популярных и наиболее универсальных в мире. Именно за последнее ее и обожают французские женщины.

Как француженки носят красную помаду и для каких случаев они выбирают это косметическое средство, рассказывает Lady 24.

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Как француженки носят красную помаду

Французская визажистка, которую зовут Виолетта, поделилась на своей странице в тикток роликом, в котором продемонстрировала, как француженки носят красную помаду.

Это совсем не гламурная вещь. Это не то, что мы делаем, чтобы выглядеть ослепительно или очаровательно,

– говорит Виолетта.

В качестве примера она приводит Леа Сейду – французскую модель и актрису, которая сочетает красную помаду с базовым свитером и черной юбкой, а также нескольких других француженок, которые носят красную помаду с обычной белой одеждой или даже топом и максимально обыденными прическами или другими элементами макияжа.

Как француженки носят красную помаду: смотрите видео

Красная помада – это то, что вы наносите для себя. Не для того, чтобы соблазнять. Мы носим ее без контуринга, искусственных ресниц и такого прочего. Я выросла наблюдая за женщинами, которые носят красную помаду в супермаркет, и это было очевидно, что они это делают для себя,

– делится Виолетта.

Блогер отмечает, что в этом заключается основная суть красной помады для французских женщин. Они используют ее как способ порадовать себя, почувствовать единство с собственными эмоциями и поддержать себя, даря ощущение силы и уверенности.