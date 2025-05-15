С чем надеть вышиванку: 3 лучших образа, которые носят все

Вышиванка является любимым нарядом многих украинцев, а на День вышиванки эту вещь одевают все. Вышитая сорочка – неотъемлемая часть украинской культуры и национальной гордости, поэтому рассказываем, с чем именно можно совместить эту одежду в праздничный день.

В Украине ежегодно отмечают День вышиванки, пишет 24 Канал. В этом году мы отмечаем этот праздник в четверг, 15 мая. Если вы ищете идеи для создания интересных образов, предлагаем вдохновиться стильными вариантами, которые можно достаточно легко повторить.

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Праздник День вышиванки призван объединять людей и культурно возрождать весь украинский народ. Именно в День вышиванки сакральная вещь украинцев стала способом выражения патриотизма и любви к своей стране. Для создания красивого образа, стоит выбрать не только вышиванку из своего гардероба, но и точно ее застилизовать.

Кстати! Мы рассказали в материале о лучшие вышиванки, которые можно купить от украинских брендов.

Вышиванка с джинсами

Вышитая рубашка с классическими джинсами в любом оттенке будет иметь невероятный вид. Сейчас модные мешковатые джинсы или карго, поэтому сочетайте именно их с вышитой рубашкой. Можно заправить рубашку внутрь или одеть навыпуск.

Сочетайте рубашку с джинсами и кроссовками, туфлями на каблуках и босоножками. Чтобы создать расслабленный образ, сочетайте look с шопером или сумкой XXL, а для создания элегантного аутфита, сделайте красивую прическу и добавьте минималистичные украшения.

Вышиванка с брюками

Красивые и эффектные брюки палаццо не покидают модных тенденций, поэтому с радостью призываем сочетать рубашку с брюками в черном, молочном, сером или коричневом цвете. Это могут быть варианты из кожи или сатина. Оба варианта очень модные.

Вышиванка с юбкой

Удивительный вид имеют вышитые рубашки с юбками. Это может быть юбка в длине макси или миди из шелка, короткая джинсовая юбка, или костюмная юбка-карандаш. Сочетать образ можно с балетками, лоферами, сапогами, туфлями или босоножками на каблуке.

Добавим, что последние годы все большую популярность приобрели герданы и силянки из бисера, поэтому советуем примерить это украшение к своим образам, чтобы получить еще лучший вид.