В Україні кожного року відзначають День вишиванки, пише 24 Канал. Цьогоріч ми відзначаємо це свято у четвер, 15 травня. Якщо ви шукаєте ідеї для створення цікавих образів, пропонуємо надихнутися стильними варіантами, які можна досить легко повторити.

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Свято День вишиванки покликане єднати людей та культурно відроджувати увесь український народ. Саме в День вишиванки сакральна річ українців стала способом вираження патріотизму й любові до своєї країни. Для створення красивого образу, варто обрати не лише вишиванку зі свого гардероба, але й влучно її застилізувати.

До речі! Ми розповіли у матеріалі про найкращі вишиванки, які можна купити від українських брендів.

Вишиванка з джинсами

Вишита сорочка з класичними джинсами в будь-якому відтінку матиме неймовірний вигляд. Зараз модні мішкуваті джинси чи карго, тож поєднуйте саме їх з вишитою сорочкою. Можна заправити сорочку всередину чи одягнути навипуск.

Поєднуйте сорочку з джинсами й кросівками, туфлями на підборах та босоніжками. Щоб створити розслаблений образ, поєднуйте look з шопером чи сумкою XXL, а для створення елегантного аутфіту, зробіть красиву зачіску та додайте мінімалістичні прикраси.

Вишиванка зі штанами

Красиві й ефектні штани палаццо не покидають модних тенденцій, тому радо закликаємо поєднувати сорочку зі штанами в чорному, молочному, сірому чи коричневому кольорі. Це можуть бути варіанти зі шкіри чи сатину. Обидва варіанти дуже модні.

Вишиванка зі спідницею

Дивовижний вигляд мають вишиті сорочки зі спідницями. Це може бути спідниця в довжині максі чи міді з шовку, коротка джинсова спідниця, чи костюмна спідниця-олівець. Поєднувати образ можна з балетками, лоферами, чоботами, туфлями чи босоніжками на підборах.

Додамо, що останні роки все більшої популярності набули гердани та силянки з бісеру, тому радимо приміряти цю прикрасу до своїх образів, щоб отримати ще кращий вигляд.