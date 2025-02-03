5 ошибок, из-за которых вы ежедневно ухудшаете состояние вашей кожи

Очищение – важнейший момент в вопросе ухода за кожей. Из-за ошибок на этом этапе может возникнуть много проблем. В частности, сыпь и раздражение.

Благодаря этим советам вы сможете улучшить состояние вашей кожи. Если проблемы беспокоят вас долгое время, стоит обратиться к специалисту за профессиональной консультацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Какие ошибки вы можете допускать в уходе за кожей

Недостаточно очищаете кожу

Вечером кожу нужно очищать тщательно. Стоит делать это как минимум в 2 этапа:

сначала снимите макияж с помощью гидрофильного масла, мицеллярной воды или молочка;

затем избавиться от остатков макияжа и излишков себума можно благодаря гелю, муссу или лосьону.



Стоит ли пользоваться тоником для кожи / Фото Pexels

Обратите внимание! Не стоит делать такое глубокое очищение дважды в день. Достаточно будет провести эту процедуру вечером.

Злоупотребляете скрабами

Агрессивными средствами вообще пользоваться не нужно. Однако, если вы все-таки решили использовать скраб, делайте это редко. Обязательно выбирайте средства с натуральным составом.

Не используете тоник или тонер

Хороший тоник "успокоит" вашу кожу и нормализует ее pH. Важно наносить это средство как финальный этап очищения.



Можно ли пользоваться скрабом / Фото Pexels

Выбираете неподходящее средство для очистки

Средства нужно выбирать индивидуально, а не по рекомендации подруги или блогера. Лучше, конечно, обратиться к специалисту.

Если же вы хотите это сделать самостоятельно, нужно учитывать тип кожи, индивидуальную реакцию на определенные компоненты и образ жизни.



Как улучшить состояние кожи в домашних условиях / Фото Pexels

Забываете о шее

За шеей нужно регулярно и бережно ухаживать. Учитывайте, что это очень нежный участок. Очищайте ее и регулярно увлажняйте.