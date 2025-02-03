5 помилок, через які ви щоденно погіршуєте стан вашої шкіри

Очищення – надважливий момент у питанні догляду за шкірою. Через помилки на цьому етапі може виникнути багато проблем. Зокрема, висипи та подразнення.

Завдяки цим порадам ви зможете покращити стан вашої шкіри. Якщо проблеми турбують вас довгий час, варто звернутися до спеціаліста за професійною консультацією, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Які помилки ви можете допускати у догляді за шкірою

Недостатньо очищуєте шкіру

Ввечері шкіру потрібно очищувати ретельніше. Варто робити це щонайменше у 2 етапи:

спочатку зніміть макіяж за допомогою гідрофільної олії, міцелярної води чи молочка;

потім позбавитися залишків макіяжу та надлишків себуму можна завдяки гелю, мусу або лосьйону.



Чи варто користуватися тоніком для шкіри / Фото Pexels

Зверніть увагу! Не варто робити таке глибоке очищення двічі на день. Достатньо буде провести цю процедуру ввечері.

Зловживаєте скрабами

Агресивними засобами взагалі користуватись непотрібно. Однак, якщо ви таки вирішили використовувати скраб, робіть це рідко. Обов'язково обирайте засоби з натуральним складом.

Не використовуєте тонік чи тонер

Хороший тонік "заспокоїть" вашу шкіру і нормалізує її pH. Важливо наносити цей засіб як фінальний етап очищення.



Чи можна користуватися скрабом / Фото Pexels

Обираєте невідповідний засіб для очищення

Засоби потрібно обирати індивідуально, а не за рекомендацією подруги чи блогера. Найкраще, звичайно, звернутися до спеціаліста.

Якщо ж ви прагнете це зробити самостійно, потрібно враховувати тип шкіри, індивідуальну реакцію на певні компоненти та спосіб життя.



Як покращити стан шкіри в домашніх умовах / Фото Pexels

Забуваєте про шию

За шиєю потрібно регулярно і дбайливо доглядати. Врахуйте, що це дуже ніжна ділянка. Очищуйте її та регулярно зволожуйте.