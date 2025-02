Церемонія вручення 67-ї премії Grammy відбулася у Лос-Анджелесі у ніч 2 на 3 лютого, пише 24 Канал.

Тріумфатором вечора став американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг у всіх п'ятьох категоріях, на які був номінований.

А от головною героїнею церемонії стала співачка Бейонсе. Саме вона здобула головну нагороду "Альбом року", яку їй вручили за платівку Cowboy Carter. Окрім того, вона стала першою темношкірою жінкою, яка виграла в цій категорії. Бейонсе вже зібрала 35 рекордних статуеток Grammy.

Однією з лідерок за кількістю номінацій стала Біллі Айліш, втім вона не здобула жодної перемоги. Сабріна Карпентер отримала премію за "Найкращий вокальний альбом", а Шакіра здобула перемогу у номінації "Найкращий латинський поп альбом".

Ефективні образи зірок на Grammy

Найскандальнішим образом, який обговорюють всі соцмережі став вихід Б’янки Цензорі – дружини Каньє Веста, яка приїхала на церемонію у чорній довгій шубі, яку зняла на червоній доріжці та постала перед фотографами у повністю прозорій сукні без спідньої білизни.



Бейонсе з’явилася у сукні трендового відтінку мокко довжини максі з відкритою зоною декольте й довгими рукавичками від бренду Schiaparelli. Це вбрання пошили спеціально для неї.



Майлі Сайрус здивувала ефектною чорною сукнею зі шкіри з перехресним вирізом на животі та цікавою зачіскою. Співачка випрямила волосся й постала з рівним чубчиком, який їй дуже личить.



Особливий кокетливий аутфіт був у Дженніфер Лопес. Вона приміряла чорний топ з оксамитовими рукавичками та довгу прозору спідницю з лелітками та об’ємними воланами, які надавали її образу особливого шику.



Сабріна Карпентер красувалася в шовковій блакитній сукні з пір’ям на подолі й талії від бренду JW Anderson.



Тейлор Свіфт сяяла на червоній доріжці в корсетній мінісукні червоного кольору від бренду Vivienne Westwood, яку доповнила червоними босоніжками та яскравою губною помадою.



Леді Гага вирішила з’явитися на церемонії в готичному образі від Samuel Lewis. Вона одягнула сукню чорну сукню з горловиною, яка була доповнена об’ємною спідницею.



Колумбійська співачка Шакіра вийшла на червону доріжку в ефектній в чорно-помаранчевій сукні від бренду Etro всіяну лелітками.



