Вже незабаром пари святкуватимуть День Валентина, тож дівчата перебувають в пошуку ідеальних образів для себе, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Маші Єфросиніної.

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Телеведуча любить красиво одягатися, тож продемонструвала, як можна ефектно виглядати у мінімалістичному вбранні. Гардероб Маші Єфросиніної складається з елегантних речей в класичному стилі, тому ідеально підійде для тих, хто хоче виглядати вишукано й ефектно, але без надмірної сексуальності.

Образ Маші Єфросиніної

Вбрання телеведуча обрала одяг від українського бренду Jamemme. Єфросиніна одягнула бордову сорочку з шифонового матеріалу, яка лише оголювала руки, а на низ приміряла шкіряну спідницю з тисненням під крокодилячу шкіру.

Аутфіт знаменитість обрала в трендовому бордовому кольорі, який не виходить з моди ще від осені минулого року. Бордовий тримається на піку популярності навіть попри актуальний відтінок мокко. Монохромний образ завжди виглядає дорого й сучасно, тому ви можете приміряти сорочку зі спідницею в будь-якому іншому кольорі: чорному, білому, молочному чи сірому.

Телеведуча вклала волосся назад та довершила образ лише каблучками на пальці, підкресливши макіяж коричневими тінями та помадою.



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму ведучої

Образ Маші Єфросиніної чудово підійде не лише для побачення, а для будь-якого іншого святкового заходу, оскільки виглядає таке вбрання стримано та елегантно. Доповнюйте look чоботами на підборах до колін, ефектною шубою, довгою дублянкою чи утепленим пальто маскулінного крою в класичному кольорі.