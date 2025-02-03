Уже скоро пары будут праздновать День Валентина, поэтому девушки находятся в поиске идеальных образов для себя, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Маши Ефросининой.

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Телеведущая любит красиво одеваться, поэтому продемонстрировала, как можно эффектно выглядеть в минималистическом наряде. Гардероб Маши Ефросининой состоит из элегантных вещей в классическом стиле, поэтому идеально подойдет для тех, кто хочет выглядеть изысканно и эффектно, но без чрезмерной сексуальности.

Образ Маши Ефросининой

Наряд телеведущая выбрала одежду от украинского бренда Jamemme. Ефросинина надела бордовую рубашку из шифонового материала, которая лишь обнажала руки, а на низ примерила кожаную юбку с тиснением под крокодиловую кожу.

Аутфит знаменитость выбрала в трендовом бордовом цвете, который не выходит из моды еще с осени прошлого года. Бордовый держится на пике популярности даже несмотря на актуальный оттенок мокко. Монохромный образ всегда выглядит дорого и современно, поэтому вы можете примерить рубашку с юбкой в любом другом цвете: черном, белом, молочном или сером.

Телеведущая уложила волосы назад и довершила образ только кольцами на пальце, подчеркнув макияж коричневыми тенями и помадой.



Роскошный образ Маши Ефросининой / Фото из инстаграма ведущей

Образ Маши Ефросининой прекрасно подойдет не только для свидания, а для любого другого праздничного мероприятия, поскольку выглядит такой наряд сдержанно и элегантно. Дополняйте look сапогами на каблуках до колен, эффектной шубой, длинной дубленкой или утепленным пальто маскулинного кроя в классическом цвете.