Вместо quiet luxury: этот стиль покорил TikTok

Эстетика quiet luxury в течение долгого времени была в тренде. Летом 2025 года мы прощаемся с этой модой. На ее место приходит – lazy luxury.

Эта эстетика позволит вам под другим углом посмотреть на свой гардероб. К тому же выглядеть хорошо без усилий, благодаря этому тренду, легко. Недаром его называют именно "lazy luxury", пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что такое lazy luxury

Эстетика lazy luxury – это про люкс и удобство в одном флаконе. Никакого официоза. Только максимальное расслабление.

Представьте себя героиней французского кино. У этой девушки легкая собранная прическа, свободная одежда из натуральных тканей, минимум аксессуаров и стакан горячего кофе в руках.

Что нужно, чтобы создать образ в стилистике lazy luxury:

обращайте внимание на "расслабленные" силуэты;

подойдут мягкие и комфортные ткани;

спокойные цвета.

Этой эстетики следует придерживаться во всех деталях. Вместо каблуков выбирайте тапочки или удобные кроссовки. Тесные джинсы стоит заменить на льняные брюки, обтягивающие футболки на широкие рубашки.

Обратите внимание! Роскошным стиль lazy luxury делает именно спокойствие. Не стоит использовать много аксессуаров и перегружать образ деталями. Чем спокойнее принты, свободнее силуэты, тем лучше.