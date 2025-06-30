К тому же его очень просто сделать. Чтобы создать одну из самых трендовых причесок этого сезона, вам будет достаточно и 5 минут, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Как сделать стильный пучок дома за 5 минут

Именно такой пучок можно заметить у fashion-инфлюенсера Леони Ханны. Кажется, что ее прическу создал профессиональный стилист. На самом деле такой пучок легко и просто делается в домашних условиях.

Основным преимуществом этой прически является удобство. Ведь летом именно собранные волосы помогут чувствовать себя комфортно даже в жару.

Что нужно, чтобы создать такую прическу:

расческа;

невидимки;

по желанию, лак для фиксации;

прозрачная (или та, что соответствует цвету волос) резинка.

Как делать такую прическу:

хорошо расчешите волосы;

сделайте пробор, который больше всего вам подходит;

соберите волосы в низкий хвост, зафиксировав его резинкой;

не собирайте все волосы в хвост, оставьте пряди возле лица, чтобы прическа выглядела более расслабленной;

хвост скрутите в легкий жгут и сформируйте пучок, закрепите его невидимками;

когда пучок будет полностью закреплен, вытяните из него пряди волос, чтобы создать эффект небрежности;

немного закрепите пучок лаком;

прядки спереди, по желанию, подкрутите.

Обратите внимание! Эту прическу можно украсить бантом или лентой.