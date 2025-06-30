До того ж його дуже просто зробити. Аби створити одну з найтрендовіших зачісок цього сезону вам буде достатньо і 5 хвилин, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Як зробити стильний пучок вдома за 5 хвилин
Саме такий пучок можна помітити у fashion-інфлюенсерки Леоні Ханни. Здається, що її зачіску створив професійний стиліст. Насправді ж такий пучок легко і просто робиться в домашніх умовах.
Основною перевагою цієї зачіски є зручність. Адже влітку саме зібране волосся допоможе відчувати себе комфортно навіть у спеку.
Що потрібно, аби створити таку зачіску:
- гребінець;
- невидимки;
- за бажанням, лак для фіксації;
- прозора (або та, що відповідає кольору волосся) гумка.
Як робити таку зачіску:
- добре розчешіть волосся;
- зробіть проділ, який найбільше вам підходить;
- зберіть волосся у низький хвіст, зафіксувавши його гумкою;
- не збирайте усе волосся у хвіст, залиште пасма біля обличчя, щоб зачіска виглядала більш розслабленою;
- хвіст скрутіть у легкий джгут і сформуйте пучок, закріпіть його невидимками;
- коли пучок буде повністю закріплено, витягніть з нього пасма волосся, щоб створити ефект недбалості;
- трохи закріпіть пучок лаком;
- прядки спереду, за бажанням, підкрутіть.
Зверніть увагу! Цю зачіску можна прикрасити бантом чи стрічкою.