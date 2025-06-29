Також колір може ставати бляклим через жорстку воду, неправильне прання чи навіть зберігання. Якщо виникла така ситуація, викидати улюблений одяг не варто. У багатьох випадках колір можна повернути, пише 24 Канал.

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Є народні методи, які допоможуть розв'язати цю проблему. Проте при їх використанні треба бути обережним, особливо, коли йдеться про делікатні тканини.

Оцет з сіллю

  • У таз із теплою водою додайте 1 склянку оцту та 3 – 4 столові ложки солі.
  • Замочіть річ у цьому розчині на 30 – 60 хвилин.
  • Після цього прополощіть річ холодною водою.


Як прати речі, щоб вони не втратили колір / Фото Pexels

Кава або чай

Цей метод підійде виключно для речей темного кольору. Як ним скористатися:

  • Зваріть міцну каву або чорний чай.
  • Замочіть одяг у каві чи чаї на 1 годину.
  • Після замочування добре прополощіть вашу річ (без використання миючих засобів).

Перекис та сода

За допомогою цього методу можна легко відбілити річ, як це зробити:

  • Змішайте декілька ложок соди з перекисом 3%.
  • Додайте цю суміш у воду.
  • В цьому розчині замочіть річ на 2 години.
  • Після цього промийте одяг водою.

Зауважте! Повернути колір речам також можна за допомогою барвників, які продаються у спеціалізованому магазині.


Як зробити так, аби річ знову була яскрава / Фото Pexels

Як можна уберегти речі від "вигорання"

Речі можна уберегти від втрати кольору. Для цього потрібно:

  • Прати речі на виворіт.
  • Прати при температурі 30°C.
  • Сушити на сонці речі недовго, не до повного висихання (також варто робити це не в години високої сонячної активності).
  • Використовувати делікатні засоби для прання.
  • Не змішувати темні, світлі та кольорові речі при пранні.