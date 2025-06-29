Також колір може ставати бляклим через жорстку воду, неправильне прання чи навіть зберігання. Якщо виникла така ситуація, викидати улюблений одяг не варто. У багатьох випадках колір можна повернути, пише 24 Канал.

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Є народні методи, які допоможуть розв'язати цю проблему. Проте при їх використанні треба бути обережним, особливо, коли йдеться про делікатні тканини.

Оцет з сіллю

У таз із теплою водою додайте 1 склянку оцту та 3 – 4 столові ложки солі.

Замочіть річ у цьому розчині на 30 – 60 хвилин.

Після цього прополощіть річ холодною водою.



Як прати речі, щоб вони не втратили колір / Фото Pexels

Кава або чай

Цей метод підійде виключно для речей темного кольору. Як ним скористатися:

Зваріть міцну каву або чорний чай.

Замочіть одяг у каві чи чаї на 1 годину.

Після замочування добре прополощіть вашу річ (без використання миючих засобів).

Перекис та сода

За допомогою цього методу можна легко відбілити річ, як це зробити:

Змішайте декілька ложок соди з перекисом 3%.

Додайте цю суміш у воду.

В цьому розчині замочіть річ на 2 години.

Після цього промийте одяг водою.

Зауважте! Повернути колір речам також можна за допомогою барвників, які продаються у спеціалізованому магазині.



Як зробити так, аби річ знову була яскрава / Фото Pexels

Як можна уберегти речі від "вигорання"

Речі можна уберегти від втрати кольору. Для цього потрібно: