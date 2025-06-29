Також колір може ставати бляклим через жорстку воду, неправильне прання чи навіть зберігання. Якщо виникла така ситуація, викидати улюблений одяг не варто. У багатьох випадках колір можна повернути, пише 24 Канал.
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Є народні методи, які допоможуть розв'язати цю проблему. Проте при їх використанні треба бути обережним, особливо, коли йдеться про делікатні тканини.
Оцет з сіллю
- У таз із теплою водою додайте 1 склянку оцту та 3 – 4 столові ложки солі.
- Замочіть річ у цьому розчині на 30 – 60 хвилин.
- Після цього прополощіть річ холодною водою.
Як прати речі, щоб вони не втратили колір / Фото Pexels
Кава або чай
Цей метод підійде виключно для речей темного кольору. Як ним скористатися:
- Зваріть міцну каву або чорний чай.
- Замочіть одяг у каві чи чаї на 1 годину.
- Після замочування добре прополощіть вашу річ (без використання миючих засобів).
Перекис та сода
За допомогою цього методу можна легко відбілити річ, як це зробити:
- Змішайте декілька ложок соди з перекисом 3%.
- Додайте цю суміш у воду.
- В цьому розчині замочіть річ на 2 години.
- Після цього промийте одяг водою.
Зауважте! Повернути колір речам також можна за допомогою барвників, які продаються у спеціалізованому магазині.
Як зробити так, аби річ знову була яскрава / Фото Pexels
Як можна уберегти речі від "вигорання"
Речі можна уберегти від втрати кольору. Для цього потрібно:
- Прати речі на виворіт.
- Прати при температурі 30°C.
- Сушити на сонці речі недовго, не до повного висихання (також варто робити це не в години високої сонячної активності).
- Використовувати делікатні засоби для прання.
- Не змішувати темні, світлі та кольорові речі при пранні.