Также цвет может становиться блеклым из-за жесткой воды, неправильной стирки или даже хранения. Если возникла такая ситуация, выбрасывать любимую одежду не стоит. Во многих случаях цвет можно вернуть, пишет 24 Канал.

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Есть народные методы, которые помогут решить эту проблему. Однако при их использовании надо быть осторожным, особенно, когда речь идет о деликатных тканях.

Уксус с солью

В таз с теплой водой добавьте 1 стакан уксуса и 3 – 4 столовые ложки соли.

Замочите вещь в этом растворе на 30 – 60 минут.

После этого прополощите вещь холодной водой.



Как стирать вещи, чтобы они не потеряли цвет / Фото Pexels

Кофе или чай

Этот метод подойдет исключительно для вещей темного цвета. Как им воспользоваться:

Сварите крепкий кофе или черный чай.

Замочите одежду в кофе или чае на 1 час.

После замачивания хорошо прополощите вашу вещь (без использования моющих средств).

Перекись и сода

С помощью этого метода можно легко отбелить вещь, как это сделать:

Смешайте несколько ложек соды с перекисью 3%.

Добавьте эту смесь в воду.

В этом растворе замочите вещь на 2 часа.

После этого промойте одежду водой.

Заметьте! Вернуть цвет вещам можно с помощью красителей, которые продаются в специализированном магазине.



Как сделать так, чтобы вещь снова была яркая / Фото Pexels

Как можно уберечь вещи от "выгорания"

Вещи можно уберечь от потери цвета. Для этого нужно: