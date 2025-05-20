До того ж чим більше ви будете тренуватись, тим швидше виходитиме. Насправді процес створення гарної зачіски дуже простий. Головне, врахувати певні нюанси, пише 24 Канал.

Читайте також Чи безпечно користуватися парфумами влітку: експерт розповіла всю правду

Варіанти стильних і простих зачісок

  1. Коса для тих, хто з чубчиком

Дівчата, які мають чубчик, часто стикаються з проблемою, що зібрані зачіски на них виглядають негарно. Так відбувається через те, що волосся стирчить.

Розв'язати цю проблему можливо. Для цього необхідно лише використати правильну техніку заплітання.

  1. З крабиком

Зараз багато дівчат щоденно використовують крабик, аби зібрати волосся. З ним можна створити багато трендових зачісок, якщо не обмежувати свою фантазію.

  1. Високий хвіст

Забудьте про те, аби збирати хвіст за допомогою гумки. Декілька додаткових рухів і така зачіска виглядатиме по-справжньому оригінально.

  1. Оригінальний пучок

Пучок можна зробити дуже оригінальним та трендовим. Для цього доведеться витратити лише декілька хвилин. Головне, дотримуватись інструкції.

Зверніть увагу! Аби зачіски трималися довше, використовуйте стайлінгові засоби.