Перукарі та майстри зачісок передбачають прогнози ще на сезон вперед, тож залюбки розповіли, що саме вже починають носити модні дівчата й будуть носити навіть зіркові знаменитості, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Французький боб

Боб обожнюють французькі модниці, тому влітку можна підстригти коротко волосся, щоб трішки змінити вигляд й додати нотки ефектності. Стрижку боб носить Гейлі Бібер, Хлої Кардашян, Ельза Госк та багато інших зірок.

Хвилі русалки

Спробуйте зробити на літо м’які й текстуровані легкі хвильки-русалки в пляжному стилі. Ця зачіска є взірцем позачасової пляжної моди 2025 року, яка уособлює безтурботне сплутування від вітру. З цією зачіскою варто відмовитися від будь-яких інструментів для укладання волосся.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Підходить стрижка для тих, в кого тонке або нормальне волосся. Головне - створити об’єм без надмірного укладання.

Пов’язка на голову

Виразні пов’язки на голову стануть ще одним трендом цього літа. Вони зроблять будь-яку зачіску шикарною та красивою. Носіть пов’язки з розпущеним прямим чи кучерявим волоссям.

Зачіска з 80-х

Пишне й гламурне волосся в стилі 80-х років повертається у моду. Це мають бути кучері й чималий об’єм. У той час такі зачіски робили на бігуді з додаванням лаку для волосся, тому можете застосувати метод створення укладки так, як робили колись наші матусі.

Супермодельна укладка

Укладка в стилі 90-х залишається трендом літа. Вона пишна, об’ємна та виглядає неймовірно красиво. Щоб створити таку укладку, варто вдома мати певні девайси, які нададуть об’єму. Й не забувайте використовувати захисні засоби для стайлінгу.