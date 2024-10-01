Как один наряд выглядит на разных фигурах: впечатляющее сравнение размеров XS и XXL

Последние несколько лет украинские и мировые бренды начали все чаще создавать наряды в широком диапазоне размерной сетки – от XS до XXL. На подиумах даже дефилируют модели plus-size. Две блогерши показали своим подписчикам, как одинаковые наряды смотрятся на разных фигурах.

Наряд – это важный инструмент нашего имиджа. Благодаря красивому образу у нас автоматически улучшается настроение, повышается самооценка, а удачно подобранные вещи подчеркивают фигуру.

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А вот одежда, которая не совсем правильно сидит – слишком большая или слишком маленькая, способна негативно сказаться на нашем образе. Чтобы подчеркнуть тонкости стилизации вещей, две подруги получили популярность в определенный период, демонстрируя своим подписчикам одинаковые наряды на разных формах фигуры.

Американская модель plus-size Денис Мерседес и ее подруга Мария Кастельянос своими примерами показали, что фигура уже давно должна быть не идеальных параметров "90-60-90", важно лишь подобрать наряд, который будет хорошо сидеть или на размере XS, или XXL.

В современном мире модельные размеры уже давно не является номером один. Если раньше все стремились иметь стройную фигуру и носить исключительно самый маленький размер одежды, то сейчас важно только быть здоровой и хорошо чувствовать себя в собственном теле, даже если размер одежды в несколько раз превышает первоначальный XS.

Обе девушки своими сравнениями развенчивают миф о том, что одежда на большей фигуре будет выглядеть хуже, чем на миниатюрной. В своих фото- и видеоподборках они примеряли одинаковые платья, джинсы или брюки с топами.

Инфлюенсерка Денис Мерседес является популярным блогером, за которой следят почти 1,5 миллиона подписчиков со всего мира. Она стильно одевается и показывает модные образы. Она имеет пышные формы и фигуру plus-size.

Это ей не помешало стать популярной и востребованной в мире моды. Известные бренды заказывают у нее рекламу, поэтому она демонстрирует читателям, как сидит разный наряд на ее фигуре. Успеха в карьере с такими же формами получила Эшли Грэм, Тесс Холидей и многие другие модели, которые носят размер XXL.

Денис не чуралась фигуры и охотно демонстрировала подписчикам различные сравнения образов со своей подругой Марией. Мы отобрали самые интересные образы, поэтому предлагаем посмотреть, как выглядит одинаковый размер на девушках, которые носят размер XS и XXL.

Серый топ + джинсы

Прозрачные платья + купальник

Черное платье + обувь на каблуках

Платье металлик на длинный рукав

Голубое драпированное платье

Платье с вырезом на ноге

Топ + кожаные брюки

Своими примерами девушки показывают, что нет идеальной фигуры для наряда, все зависит только от выбранного вами наряда. Некоторые образы прекрасно смотрятся на размере XS, а некоторые, наоборот, гораздо лучше смотрятся на фигуре XXL.