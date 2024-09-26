Благодаря нескольким хитростям девушки низкого роста могут использовать маленькие шпаргалки, которые помогут им корректировать образы под рост и комплектацию, пишет Lady 24. Однако на этот раз поговорим об одежде, которая может все испортить, поэтому ее следует избегать при стилизации наряда.

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Объемные жакеты

Блейзеры в размере оверсайз подходят девушкам среднего и высокого роста, но низким девушкам их следует избегать, иначе в этом наряде вы просто "утонете".



Одежда, которую не стоит носить девушкам низкого роста / Фото Pinterest

Юбка миди

Девушкам с низким ростом не стоит делать ставку на юбки в длине миди, потому что они будут выглядеть немного смешно и нелепо. Лучше выберите короткие юбки, которые хорошо сочетаются с лоферами или сапогами на каблуках.



Вещи, которые не подходят низким девушкам / Фото Pinterest

Джинсы с заниженной талией

По словам стилистов, юбки, брюки или джинсы с заниженной талией плохо работают на девушках низкого роста. Через такие вещи можно визуально "укоротить" себе ноги. На замену им надевайте низ на высокой посадке.



Одежда, которую не стоит носить девушкам низкого роста / Фото Pinterest

Горизонтальный принт

Не рекомендуется низким девушкам носить горизонтальный принт, поскольку он способен сделать их еще ниже визуально и даже добавить несколько лишних сантиметров в теле. А вот вертикальная полоса делает девушку худой и выше.



Вещи, которые не подходят низким девушкам / Фото Pinterest

Детский принт

Девушки невысокого роста имеют очевидное преимущество – они выглядят гораздо моложе собственного возраста, однако девушкам не стоит выбирать для себя одежду с детским принтом, поскольку они придадут образу еще большей детскости.



Одежда, которую не стоит носить девушкам низкого роста / Фото Pinterest

Обратив внимание на эти маленькие секреты, вы сможете быстро исправить ошибки, чтобы создать красивый и интересный look.