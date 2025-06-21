Как поздравить человека с праздником, который прошел

Иногда возникают такие ситуации, когда праздник давно прошел, а вы только поняли, что совсем забыли поздравить важного человека. Без ощущения неловкости в таком случае точно не обойдешься.

Все мы люди, которые допускают ошибки. Именно поэтому важно своевременно признать, что вы забыли и таки сказать несколько приятных слов, чтобы поздравить человека даже уже после праздника, пишет 24 Канал.

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Что сказать человеку, если вы забыли его поздравить с праздником

Немножко с опозданием, но искренне поздравляю с праздником! Желаю, чтобы праздничное настроение еще долго оставалось с тобой. Пусть все задуманное осуществится! Тебе обязательно удастся достичь всех мечтаний.

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Извини, что с опозданием, но от этого мои пожелания не менее искренние! Желаю тепла в душе, светлых мыслей и верных людей рядом. Пусть жизнь будет полна приятными моментами каждый день. Ну и, конечно, желаю праздничного настроения даже без повода!

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Праздничный день уже позади, но добрые слова не имеют срока. Желаю, чтобы твоя жизнь была полна света и счастья. Пусть у тебя будет полно здоровья, удачи. А также желаю, чтобы тебя окружали только искренние люди вокруг!

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Поздравления в прозе, если забыл поздравить с праздником / Фото Pexels

Праздник пролетел, но добрые слова остаются актуальными. Поздравляю тебя и желаю, чтобы радость того дня оставалась с тобой еще долго. Пусть рядом будут те, кто любит и поддерживает. Пусть каждый день приносит вдохновение и улыбки. А следующий праздник пусть будет еще лучше!

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С небольшим опозданием, но с большой любовью! Поздравляю тебя с праздником и желаю еще больше счастья впереди. Пусть сердце поет от радости, а глаза светятся добром. Желаю тепла, уюта и множество хороших моментов. Пусть жизнь радует каждый день!

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Праздник прошел, но добрые пожелания всегда своевременны. Пусть каждый день дарит тебе что-то хорошее. Желаю, чтобы в сердце всегда было тепло. Пусть твои мечты становятся реальностью!

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Варианты поздравлений с праздником, что прошло / Фото Pexels

Хоть и поздно, но искренне поздравляю тебя! Праздник уже прошел, и я уверена, что он был особенным. Пусть воспоминания о нем еще долго греют душу. Желаю радости, любви и всех жизненных благ!

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Праздник уже позади, но теплые слова всегда уместны. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для радости. Пусть счастье приходит не только в праздники, но и каждый день. Тепла, любви и гармонии во всем! Прими мои искренние поздравления!

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Прими мои поздравления, хоть и с небольшим опозданием. Пусть твое сердце еще хранит тепло прошедшего праздника. Пусть жизнь чаще дарит тебе особенные моменты. Желаю здоровья, радости, искренних людей вокруг!