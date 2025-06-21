Усі ми люди, які припускаються помилок. Саме тому важливо своєчасно визнати, що ви забули і таки сказати декілька приємних слів, аби привітати людину навіть уже після свята, пише 24 Канал.

Читайте також Як привітати щиро з Днем народження: в захваті будуть всі

Що сказати людині, якщо ви забули її привітати зі святом

Трішки із запізненням, але щиро вітаю зі святом! Бажаю, щоб святковий настрій ще довго залишався з тобою. Нехай усе задумане здійсниться! Тобі обов'язково вдасться досягнути усіх мрій.

***

Вибач, що із запізненням, але від цього мої побажання не менш щирі! Бажаю тепла в душі, світлих думок і вірних людей поруч. Нехай життя буде сповнене приємними моментами щодня. Ну і, звичайно, бажаю святкового настрою навіть без приводу!

***

Святковий день уже позаду, але добрі слова не мають терміну. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світла й щастя. Нехай у тебе буде повно здоров'я, удачі. А також бажаю, аби тебе оточували лише щирі люди навколо!

***



Привітання у прозі, якщо забув привітати зі святом / Фото Pexels

Свято промайнуло, але добрі слова залишаються актуальними. Вітаю тебе й бажаю, щоб радість того дня залишалася з тобою ще довго. Нехай поруч будуть ті, хто любить і підтримує. Хай кожен день приносить натхнення й посмішки. А наступне свято хай буде ще кращим!

***

Із невеликим запізненням, але з великою любов'ю! Вітаю тебе зі святом і бажаю ще більше щастя попереду. Хай серце співає від радості, а очі світяться добром. Бажаю тепла, затишку і безліч гарних моментів. Нехай життя тішить кожного дня!

***

Свято минуло, але добрі побажання завжди вчасні. Нехай кожен день дарує тобі щось хороше. Бажаю, щоб у серці завжди було тепло. Нехай твої мрії стають реальністю!

***



Варіанти привітань зі святом, що пройшло / Фото Pexels

Хоч і запізно, але щиро вітаю тебе! Свято вже минуло, та я впевнена, що воно було особливим. Нехай спогади про нього ще довго гріють душу. Бажаю радості, любові та всіх життєвих благ!

***

Свято вже позаду, але теплі слова завжди доречні. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості. Хай щастя приходить не лише у свята, а й щодня. Тепла, любові та гармонії в усьому! Прийми мої щирі вітання!

***

Прийми мої вітання, хоч і з невеликим запізненням. Нехай твоє серце ще зберігає тепло минулого свята. Нехай життя частіше дарує тобі особливі моменти. Бажаю здоров'я, радості, щирих людей навколо!