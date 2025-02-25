Сильно грязные носки можно отбелить за час: нужны 3 мощных средства
Белые носки очень часто загрязняются, поэтому для того, чтобы их отбелить, стоит воспользоваться мощным миксом, который поможет им всего за час выглядеть как новыми.
Носки белого цвета являются наиболее уязвимыми к серости и желтизне, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Со временем белые носки желтеют, становятся грязными и тусклыми без видимой на то причины.
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Чем отбелить белую одежду
Отбелить носки можно даже без агрессивных химикатов. Вам понадобится лишь мощная смесь из трех ингредиентов без использования отбеливателя. Метод подходит не только для носков, но и белых футболок и белья.
Сначала бросьте вещи в миску и залейте теплой водой так, чтобы вещи ею полностью покрылись. После этого налейте четверть стакана перекиси водорода, одну чашку пищевой соды и чайную ложку моющего средства для посуды. Перекись водорода поможет осветлить и дезинфицировать вещь, а сода – устранит запах и осветление.
Эта мощная смесь идеально удалит пятна и сделает одежду белоснежной. Замачивать в этой жидкости наряды нужно примерно на 1 – 2 часа, а после этого бросать в обычную стирку.
Белые носки и одежду можно легко отстирать / Фото Pexels
Отбелить посеревшие вещи сможет борная кислота. Метод подойдет для хлопчатобумажных тканей и синтетики. Высыпьте несколько ложек кислоты в два литра воды теплой воды и оставьте вещи в растворе на 2 часа, а после этого бросайте в стирку.
Если же на белых вещах есть пятна, то вывести их можно с помощью соды с уксусом, однако метод лучше не применять для деликатных тканей, поскольку состав является довольно агрессивным.
Сочетание уксуса и соды прекрасно справится с желтизной, пятнами от красного вина и соуса. Нужно лишь смешать уксус с содой в равных частях и натереть этой кашицей загрязнения, оставить на 15 минут, а потом постирать.