Не обязательно покупать дорогие средства, которые выведут пятна от пота, пишет 24 Канал. Проблему можно исправить доступными ингредиентами, которые найдутся дома у каждого из нас – содой, лимонным соком, солью или уксусом.

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Лимонный сок

Применять лимонный сок надо в случае, если на одежде есть свежие следы от дезодоранта. Выжмите сок половины лимона и оставьте подействовать на 10 минут, а после этого прополощите одежду в теплой воде. На цветных и черных вещах сок лимона надо использовать с осторожностью. Лучше всего этот метод работает на белой одежде.

Средство для мытья посуды

Нанесите средство для мытья посуды толстым слоем и потрите влажной губкой. Оставьте на один час, а потом постирайте вещь вручную. Лучше всего использовать средство, в составе которого есть глицерин.

Соль

Наносить соль можно на грубые светлые, темные и разноцветные ткани. Нужно 2 чайные ложки нанести на пятно и оставить на 10 часов, после этого потереть щеткой и бросить в стиральную машинку.



Соль выводит пятна от дезодоранта / Фото Pexels

Аспирин

Хорошо справляется с пятнами от дезодоранта ацетилсалициловая кислота. Чтобы вывести пятна растворите 2 таблетки аспирина в 70 миллиграммах холодной воды. В этом растворе замочите наряд, а потом потрите зубной щеткой и оставьте еще на 3 часа отмокать.

Уксус

Нельзя уксус наносить на белые вещи, иначе там останутся желтые следы, поэтому лучше всего его использовать только для темных и цветных тканей. Нужно смочить уксусом ватный диск и протереть им загрязненные участки. Оставьте на несколько часов, или на всю ночь, а затем постирайте в стиральной машинке.

Сода

Пищевая сода хорошо подходит для очистки светлых тканей. В половине стакана теплой воды надо растворить 4 столовых ложки соды, чтобы образовалась густая паста. Ее надо втереть в пятно, оставить на несколько часов, а потом протереть зубной щеткой и прополоскать в прохладной воде.