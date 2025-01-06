Чем отстирать пятна от дезодоранта на одежде: названы действенные бабушкины методы

Вы точно замечали пятна от дезодоранта на свитшотах, рубашках, футболках или майках. Обычная стирка не всегда может справиться с проблемой, но и выбрасывать наряды не стоит. Стоит прибегнуть к нескольким простым средствам, благодаря которым вещи снова станут как новые.

Не обязательно покупать дорогие средства, которые выведут пятна от пота, пишет 24 Канал. Проблему можно исправить доступными ингредиентами, которые найдутся дома у каждого из нас – содой, лимонным соком, солью или уксусом.

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Лимонный сок

Применять лимонный сок надо в случае, если на одежде есть свежие следы от дезодоранта. Выжмите сок половины лимона и оставьте подействовать на 10 минут, а после этого прополощите одежду в теплой воде. На цветных и черных вещах сок лимона надо использовать с осторожностью. Лучше всего этот метод работает на белой одежде.

Средство для мытья посуды

Нанесите средство для мытья посуды толстым слоем и потрите влажной губкой. Оставьте на один час, а потом постирайте вещь вручную. Лучше всего использовать средство, в составе которого есть глицерин.

Соль

Наносить соль можно на грубые светлые, темные и разноцветные ткани. Нужно 2 чайные ложки нанести на пятно и оставить на 10 часов, после этого потереть щеткой и бросить в стиральную машинку.



Соль выводит пятна от дезодоранта / Фото Pexels

Аспирин

Хорошо справляется с пятнами от дезодоранта ацетилсалициловая кислота. Чтобы вывести пятна растворите 2 таблетки аспирина в 70 миллиграммах холодной воды. В этом растворе замочите наряд, а потом потрите зубной щеткой и оставьте еще на 3 часа отмокать.

Уксус

Нельзя уксус наносить на белые вещи, иначе там останутся желтые следы, поэтому лучше всего его использовать только для темных и цветных тканей. Нужно смочить уксусом ватный диск и протереть им загрязненные участки. Оставьте на несколько часов, или на всю ночь, а затем постирайте в стиральной машинке.

Сода

Пищевая сода хорошо подходит для очистки светлых тканей. В половине стакана теплой воды надо растворить 4 столовых ложки соды, чтобы образовалась густая паста. Ее надо втереть в пятно, оставить на несколько часов, а потом протереть зубной щеткой и прополоскать в прохладной воде.