Пантенол восстанавливает волосы: девушки в восторге от средства

Аптечное средство "Пантенол" способствует заживлению ран после ожога. Его часто берут с собой в отпуск, чтобы уменьшить воспаление и покраснение. Впрочем, оказывается, что он способен восстановить поврежденные волосы.

После регулярного окрашивания, пряди сильно повреждаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Пантенол является прекрасным компонентом в уходе за волосами.

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Как пантенол работает на волосах

На коже и волосах пантенол (провитамин В5) превращается в пантотеновую кислоту, которая регенерирует и увлажняет. Средство заполняет на прядях микроповреждения и создает тонкую пленку, которая удерживает влагу, что очень важно для окрашенных, ломких или сухих волос.

Пантенол не меняет структуру волос изнутри, но визуально делает пряди на ощупь здоровыми. Чтобы удержать желаемую влагу, спрей или сыворотку нужно нанести на волосы, а после этого смазать кончики маслом.

Аптечный спрей и крем многие девушки адаптируют для ухода за волосами в домашних условиях, но стоит знать определенные нюансы. Важно только выбрать то средство, которое не содержит в составе спирта.



Пантенол восстанавливает поврежденные волосы / Фото из инстаграма Саши Фукс

Пантенол в специализированной косметике помогает достичь заметного эффекта уже через некоторое время. Именно поэтому следует выбирать уходовую косметику с содержанием пантенола, поскольку в аптечных спреях и кремах есть спирт, который сушит волосы и тяжелые масла, которые не предназначены для всей длины волос.

Рекомендуем подыскать средства с пантенолом, после которого кончики имеют все шансы выглядеть здоровыми. Средство нужно наносить только на длину, минуя корней.

Пантенол является настоящим помощником после агрессивных процедур, окрашивания, в период летнего отдыха (защита от солнца и морской воды). Средство необходимо всем, кто хочет иметь ухоженные и увлажненные волосы. Нужно только выбрать действительно качественный продукт и правильно его использовать.