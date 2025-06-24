Оттенок белого золота – это сияющая платина, а вот традиционный цвет имеет серебристый и холодный оттенок, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Благодаря платиновому цвету теплого тона, получится почти белый цвет, который выглядит элегантно.

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Что известно о бело-золотистом блонде

Цвет белого золота имеет дорогой вид, поэтому идеально вписывается в стиль Old Money. Для того, чтобы поддерживать оттенок в надлежащем состоянии, ему надо уделять много времени на уход. Лучше всего цвет подходит людям с оливковым оттенком кожи.

Теплый подтон подойдет девушкам с бледной кожей, поскольку платина делает цвет кожи еще светлее, а оттенок белого золота является более мягким. Для того, чтобы колористы идеально передали желаемый тон на волосах, лучше вооружиться картинками и показать, что именно вы хотите получить в конечном результате.

К слову! Стилисты рекомендуют естественные оттенки волос на лето, которые не требуют частого посещения салонов. Как выглядят модные цвета на лето – читайте в нашем материале.

Светлые волосы длительное время носят известные модницы, поэтому можете на их примерах посмотреть, подходит ли вам такой цвет. У Леони Ханне волосы имеют идеальный белый тон, а вот Эльза Хоск имеет несколько золотистый оттенок.

После окрашивания волосы после глубокого осветления становятся сухими и ломкими, поэтому нужно подпитать их профессиональными масками, после мытья использовать кондиционер и питательное масло, которое наполнит пряди влагой и полезными витаминами.