Відтінок білого золота – це сяюча платина, а от традиційний колір має сріблястий та холодний відтінок, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Завдяки платиновому кольору теплого тону, вийде майже білий колір, який виглядає елегантно.

Читайте також Блонд, який непотрібно підфарбовувати: зверніть увагу на цей колір

Що відомо про біляво-золотистий блонд

Колір білого золота має дорогий вигляд, тому ідеально вписується в стиль Old Money. Задля того, щоб підтримувати відтінок в належному стані, йому треба приділяти багато часу на догляд. Найкраще колір підходить людям з оливковим відтінком шкіри.

Теплий підтон підійде дівчатам з блідою шкірою, оскільки платина робить колір шкіри ще світлішою, а відтінок білого золота є лагіднішим. Для того, щоб колористи ідеально передали бажаний тон на волоссі, краще озброїтися картинками й показати, що саме ви хочете отримати в кінцевому результаті.

До слова! Стилісти рекомендують природні відтінки волосся на літо, які не потребують частого відвідування салонів. Як виглядають модні кольори на літо – читайте в нашому матеріалі.

Світле волосся тривалий час носять відомі модниці, тож можете на їхніх прикладах подивитися, чи підходить вам такий колір. У Леоні Ганне волосся має ідеальний білий тон, а от Ельза Госк має дещо золотистий відтінок.

Після фарбування волосся після глибокого висвітлення стає сухим та ламким, тому потрібно підживити його професійними масками, після миття використовувати кондиціонер та поживну олійку, яка наповнить пасма вологою та корисними вітамінами.