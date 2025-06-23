Влітку особливо не хочеться заморочуватись з зачіскою. Зокрема, з постійним фарбуванням. Саме такий блонд дозволить надовго забути про цю процедуру і, при цьому. виглядати максимально доглянуто, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.
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Яке фарбування зробити, якщо не хочеш фарбуватись
Цього літа в моді "рецесійний блонд". Його головна особливість – натуральне коріння, яке є частиною фарбування.
Світлі пасма переходять у натуральний відтінок. Завдяки цьому створюється ефект відблисків сонця на волоссі.
Це сучасне переосмислення класичного омбре. Колір виглядає живим, м'яким, адаптивним. Його суть – у приглушених, натуральних відтінках, що поєднуються без чітких меж. Такий блонд не потребує жорсткої корекції й виглядає добре навіть через кілька місяців,
– каже артдиректор Toni & Guy Чарлі Генері.
Основними перевагами цього фарбування є:
- універсальність – рецесійний блонд підходить майже всім;
- практичність – це фарбування непотрібно поновлювати щомісяця;
- простота у догляді – цей блонд не потребує постійного тонування.
До того ж такий блонд освіжає і робить риси обличчя м'якшими. Саме це фарбування стане знахідкою для літа, коли хочеться мати гарний вигляд і, при цьому, не заморочуватись.