Летом особенно не хочется заморачиваться с прической. В частности, с постоянным окрашиванием. Именно такой блонд позволит надолго забыть об этой процедуре и, при этом. выглядеть максимально ухоженно, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Какое окрашивание сделать, если не хочешь постоянно краситься

Этим летом в моде "рецессионный блонд". Его главная особенность – натуральные корни, которые являются частью окрашивания.

Светлые пряди переходят в натуральный оттенок. Благодаря этому создается эффект бликов солнца на волосах.

Это современное переосмысление классического омбре. Цвет выглядит живым, мягким, адаптивным. Его суть – в приглушенных, натуральных оттенках, сочетающихся без четких границ. Такой блонд не требует жесткой коррекции и выглядит хорошо даже через несколько месяцев,

– говорит арт-директор Toni & Guy Чарли Генери.

Основными преимуществами этого окрашивания являются:

универсальность – рецессионный блонд подходит почти всем;

практичность – это окрашивание не нужно обновлять ежемесячно;

простота в уходе – этот блонд не требует постоянного тонирования.

К тому же такой блонд освежает и делает черты лица более мягкими. Именно это окрашивание станет находкой для лета, когда хочется хорошо выглядеть и, при этом, не заморачиваться.