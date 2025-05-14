Как подстричь челку самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы обновить свой образ необязательно посещать парикмахера. Создать красивую прическу можно самостоятельно. К примеру, в домашних условиях можно подстричь челку, которая остается модной и не теряет своей популярности.

Подстричь челку очень легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Hello Fashion. И для того, чтобы не рисковать, советуем воспользоваться инструкцией.

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Как подстричь челку в домашних условиях

Сначала надо определиться, какую именно челку вы хотите – она может быть удлиненной, ровной, неравномерной, как вот модная челка-шторка.

Первым делом надо начать с разделения волос на пробор. Для этого воспользуйтесь зажимами. Меняйте толщину до тех пор, пока не убедитесь в том, что она вам подходит.

Парикмахер отмечает, что последняя часть волос должна быть треугольной от макушки до висков.



Челку можно подстричь в домашних условиях / Фото Pexels

Короткая длина челки будет привлекать внимание к глазам и скулам, а вот удлиненная челка создаст романтический эффект обрамления. Волосы надо стричь на проборы, поэтому начиная от нижней части, ближе ко лбу части, переверните центральные проборы вверх и подрежьте нужную длину.

Работая наружу с каждой стороны, волосы надо подстригать под углом к подбородку, чтобы они стали длиннее средней части. Специалисты советуют точечную стрижку, чтобы сделать края более мягкими. Это техника, когда ножницы расположены перпендикулярно стрижке волос.

К слову! Если вы ищете прическу на выпускной, то советуем выбрать трендовый вариант, который в моде этого года.

Далее надо опустить следующую секцию волос и использовать нижнюю часть как ориентир для стрижки. Повторяйте все до тех пор, пока не закончите срезать все волосы в треугольной части, которую вы сначала создали.

Некоторые советуют делать стрижку на мокрые волосы, но будьте осторожны, поскольку после высыхания челка подскочит вверх на 1 – 2 сантиметра.