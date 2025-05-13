Прическа это далеко не последняя деталь в образе выпускницы. Наоборот, именно укладка может стать настоящей изюминкой лука, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую прическу стоит сделать на выпускной

Двойная голландская коса

Такая прическа выглядит очень празднично. К тому же она невероятно практична.

Чтобы эта прическа выглядела еще красивее, ее можно дополнить аксессуарами. Главное, чтобы украшения для волос соответствовали общей тематике образа. Например, были такого цвета, как и платье.

Изящная "мальвинка"

Даже классическая "мальвинка" может стать настоящим украшением образа. При этом, такую прическу легко сделать самостоятельно. Главное, учесть определенные нюансы.

Бант из волос

Эта прическа была популярной еще несколько лет назад. Сейчас она снова в тренде.

Не стоит собирать все волосы в бант. Пусть лучше он будет небольшой изюминкой прически.

В стиле старого Голливуда

Прическа в стиле старого Голливуда выглядит по-настоящему "дорого". Такая укладка – синоним элегантности и безупречного вкуса.

Пучок из косы

Замечательный вариант собранной прически. Она прекрасно подходит для обладательниц волос средней длины.

Стоит отметить практичность такой прически. Ее легко сделать и "подправить" самостоятельно.