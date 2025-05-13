Зачіска це далеко не остання деталь в образі випускниці. Навпаки, саме укладка може стати справжньою родзинкою луку, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку зачіску варто зробити на випускний

Подвійна голландська коса

Така зачіска виглядає дуже святково. До того ж вона неймовірно практична.

Аби ця зачіска виглядала ще гарніше, її можна доповнити аксесуарами. Головне, щоб прикраси для волосся відповідали загальній тематиці образу. Наприклад, були такого кольору, як і сукня.

Витончена "мальвінка"

Навіть класична "мальвінка" може стати справжньою окрасою образу. При цьому, таку зачіску легко зробити самостійно. Головне, врахувати певні нюанси.

Бант з волосся

Ця зачіска була популярною ще декілька років тому. Зараз вона знову в тренді.

Не варто збирати усе волосся в бант. Нехай краще він буде невеликою родзинкою зачіски.

У стилі старого Голлівуду

Зачіска у стилі старого Голлівуду виглядає по-справжньому "дорого". Така укладка – синонім елегантності і бездоганного смаку.

Пучок з коси

Чудовий варіант зібраної зачіски. Вона прекрасно підходить для власниць волосся середньої довжини.

Варто відзначити практичність такої зачіски. Її легко зробити і "підправити" самостійно.