Как эффективно закрасить седые волосы: полезные советы для старших женщин

Седина у каждого человека проявляется индивидуально. Кто-то может замечать седину уже в 40, а у некоторых она только начнет проявляться ближе к 50 годам. Впрочем, в старшем возрасте почти все женщины прибегают к закрашиванию седины, поэтому стоит знать, как именно эффективно закрасить седые пряди.

Парикмахеры хорошо знают, что правильно подобранный цвет волос способен визуально омолодить и убрать лишний возраст, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Старшие женщины не всегда прибегают к окрашиванию в профессиональных салонах и красят волосы дома. Чтобы правильно закрасить седину, нужно знать один секрет.

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Как эффективно закрасить седые волосы

Чтобы хорошо закрасить седину, нужно воспользоваться стойкой перманентной краской, которая перекрывает полностью седой пигмент на волосах. Если же выбирать неустойчивую краску, то она смоется уже через несколько недель. В такой краске отсутствует аммиак, поэтому она затемняет оттенок, но не проникает глубоко в волос. Аммиачная краска немного разрушает натуральный пигмент волос, но и закрашивает седину на отлично.

Для тех женщин, которые не хотят полностью окрашивать волосы, а только освежить цвет – советуем выбирать мелирование. Прокрашивание определенных прядей волос придает образу свежий вид. Оттенять его можно пепельным или жемчужным тонером. Мелирование подходит для тех женщин, которые не хотят всегда полностью окрашивать полностью все волосы.



Советы для эффективного закрашивания седины / Фото Pexels

Мелирование имеет несколько полезных факторов. Оно не затрагивает полностью все корни волос, поскольку проводится на отдельных прядях. Также подходит для женщин разного возраста – для тех, которые столкнулись с первыми проявлениями седины или уже для старших дам. А еще этот вариант окрашивания является универсальным, поскольку может выполняться на волосах любой длины.

Специалисты все же советуют прибегать к салонному окрашиванию, поскольку дома не всегда получается правильно перекрыть седину и могут случаться незакрашенные места. Но если в первую очередь целью окрашивания является только седина, тогда можно просто раз в месяц подкрашивать дома корни той же краской, которая удачно замаскирует светлые волосы.