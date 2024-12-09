С наступлением нового сезона, большинство из нас хотят обновить свой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Специалисты из beauty-сферы уже успели определить стильные окрашивания на зиму. Они актуальны и легки в стилизации с любой прической или гардеробом.

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Идеальный блонд

В этом сезоне в моду входит идеальный блонд. Оказывается, что именно насыщенный белый станет одним из самых ярких трендов зимы. Удачно блонд смотрится на длинных волосах. Также красивым является белое окрашивание на средней длине или каре.

Натуральный балаяж

Попробуйте сделать перед 2025 годом актуальное мелирование. Пряди должны быть деликатными и на несколько тонов светлее основного цвета волос. Осветленные пряди подсветят и подчеркнут цвет, добавят объема и создадут мягкий естественный вид.

Лакированный черный

Попробуйте сделать этой зимой черный цвет волос в стиле Кэти Перри. Благодаря такому окрашиванию, образ будет максимально выразительным. Глубокий оттенок подчеркнет черты лица и тон кожи. Он выглядит не только роскошно на фото, но и в живую. Кроме того, оно делает волосы визуально гуще.

Зимой модным является окрашивание, которое придает волосам естественный и здоровый вид. В тренде теплые оттенки и холодные тона. Также популярность имеют техники балаяж, шатуш и бейбилайтс, которые создают эффект естественного перехода цвета.