Что подарить подруге на День святого Валентина

День Валентина – праздник влюбленных. Тем не менее, многие люди используют 14 февраля как возможность напомнить близким о своих теплых чувствах. В том числе и друзьям.

Лучший подарок – это тот, который подчеркивает индивидуальность человека. Например, с помощью презента можно поддержать хобби подруги, пишет 24 Канал.

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Как поздравить подругу на День Валентина

Сделайте подарочный бокс

Самостоятельно создайте бокс подарков, который будет соответствовать вкусам вашей подруги. К примеру, в него могут входить:

маски для лица;

ароматические свечи;

украшения для волос;

вкусности;

бомбочки для ванны и так далее.

Какой подарок сделать подруге на 14 февраля / Фото Pexels

Важно, чтобы этот бокс учитывал индивидуальные предпочтения вашей подруги. Например, любовь к определенным ароматам.

Выберите косметику

Подарите подруге косметику, которую она давно хотела. Также можно выбрать средства для ухода.

Лайфхак! Если ваша подруга предпочитает определенный косметический бренд или магазин, можно подарить ей соответствующий подарочный сертификат.

Подарите комфорт

Подарите вашей подруге стильную теплую пижаму, домашние тапочки, плед или халат. Также вы можете улучшить ее бытовой комфорт, благодаря:

специальной технике, например, увлажнителю воздуха;

новому набору хорошей посуды и так далее.



Как поздравить подружку на 14 февраля / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы планируете дарить технику, лучше уточните у подруги целесообразен ли сейчас этот подарок. Гаджеты должны подбираться индивидуально.

Создайте персонализированный подарок

Персонализацию можно сделать с помощью гравировки. Также вашей подруге могут понравиться подарки такого типа:

персонализированное полотенце (с вышитыми инициалами);

свитер или футболка с тайным пожеланием и инициалами.



Какой подарок подарить на День Валентина / Фото Pexels

Также выразить любовь вашей подруге вы можете через такие подарки: