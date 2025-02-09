На самом деле, чтобы питаться правильно, не нужно иметь большой бюджет. Достаточно лишь придерживаться определенных правил, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Как сделать свой рацион более здоровым

Делайте акцент на здоровые жиры

Многие демонизируют жиры. Однако на самом деле играет роль именно их качество. В рацион обязательно нужно добавлять здоровые жиры. К таким можно отнести:

жирные сорта рыбы;

орехи;

авокадо;

семечки.

Именно здоровые жиры влияют на состояние ваших ногтей, волос и кожи.



Как питаться, чтобы похудеть / Фото Pexels

Пейте достаточно воды

Существует миф, что в день нужно пить примерно 2 литра воды. На самом деле эта норма должна рассчитываться индивидуально, с учетом веса человека.

Лайфхак! Чтобы начать употреблять больше воды, введите в свою жизнь привычку пить по стакану за 20 минут до каждого приема пищи.

Обратите внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка "чистит" организм и дарит чувство сытости. Такие продукты нужно употреблять регулярно. Клетчаткой богаты:

овощи;

фрукты;

киноа;

коричневый рис;

фасоль;

чечевица;

нут;

овес.



Как улучшить рацион / Фото Pexels

Обратите внимание! Дабы сделать свой рацион более разнообразным, выбирайте сезонную продукцию, присущую вашему региону. Такие продукты гораздо доступнее.

Питайтесь разнообразно

Ваша тарелка должна быть наполнена жирами, белками и углеводами. Не стоит делать акцент только на одну группу.

Напомним! Чтобы всегда питаться правильно, можно пользоваться правилом тарелки. Как оно работает, вы можете прочитать здесь