Благодаря "правилу тарелки" вы можете оставаться в форме даже во время отдыха в формате all-inclusive. Есть все и не поправляться более чем реально, пишет 24 Канал со ссылкой на Гарвардскую школу общественного здоровья.
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Как работает "правило тарелки"
Чтобы понять как работает это правило, поставьте перед собой тарелку стандартного размера. Мысленно разделите ее на 4 сектора:
- 50% тарелки должны занимать овощи, фрукты и ягоды;
- 25% – сложные углеводы (например, крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы);
- 20% – белок (морепродукты, яйца, бобовые, рыба, мясо и так далее);
- 5% – молочные продукты (или их растительные альтернативы).
Пример здорового питания в формате "с собой" / Фото Pexels
Есть и более простые вариации этого правила:
- 50% – овощи и зелень;
- 25% – белок;
- 25% – углеводы.
Минздрав также рекомендует употреблять достаточное количество воды ежедневно. Норму нужно рассчитывать, учитывая вес и образ жизни.
Откажитесь от сладких напитков. Потребляйте одну или две порции молока и молочных продуктов в день. Ограничьте употребление сока до маленького стакана в день,
– говорится в сообщении Минздрава.
Правила здорового питания / Иллюстрация МОЗ
Наслаждаетесь едой, но не переедайте. Не спешите во время еды, чтобы полноценно наслаждаться блюдами. Когда вы едите слишком быстро или отвлекаетесь – можете съесть больше, чем следует. Не стоит пренебрегать сигналами о голоде и сытости до, во время и после еды.
Ваша тарелка всегда будет сбалансирована, если вы начнете пользоваться этим правилом!
Лайфхак! Если вы хотите съесть "запретную" еду, превратите этот процесс в приятный ритуал. Насладитесь каждым кусочком и не корите себя за съеденное. Так вы получаете максимум наслаждения и не сорветесь в дальнейшем.