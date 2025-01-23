Завдяки "правилу тарілки" ви можете залишатися в формі навіть під час відпочинку в форматі all-inclusive. Їсти все і не поправлятися більш ніж реально, пише 24 Канал.

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Як працює "правило тарілки"

Щоб зрозуміти як працює це правило, поставте перед собою тарілку стандартного розміру. Подумки розділіть її на 4 сектори:

50% тарілки мають займати овочі, фрукти та ягоди;

тарілки мають займати овочі, фрукти та ягоди; 25% – складні вуглеводи (наприклад, крупи, цілозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці);

– складні вуглеводи (наприклад, крупи, цілозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці); 20% – білок (морепродукти, яйця, бобові, риба, м'ясо і так далі);

– білок (морепродукти, яйця, бобові, риба, м'ясо і так далі); 5% – молочні продукти (або їхні рослини альтернативи).

Є і простіші варіації цього правила:

50% – овочі та зелень;

– овочі та зелень; 25% – білок;

– білок; 25% – вуглеводи.

Ваша тарілка завжди буде збалансована, якщо ви почнете користуватись цим правилом.

Зверніть увагу! Якщо ви хочете з'їсти "заборонену" їжу, перетворіть цей процес на приємний ритуал. Насолодіться кожним шматочком і не коріть себе за з'їдене. Так ви отримуєте максимум насолоди і не зірветесь надалі.