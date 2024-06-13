Большинство женщин делает это неправильно: дерматолог раскрыла секреты идеального бритья

Каждая женщина мечтает о гладкой коже без лишних волос. И самым популярным способом достичь этого является бритье бритвой.

Как правильно бриться с помощью бритвы, чтобы избавиться от врастания волосков или раздражения и получить идеальную кожу, рассказываем далее.

К теме Как ухаживать за лицом в жару: 8 основных пунктов

Как правильно бриться

Дерматолог Линдси Зубрицки рассказала о трех секретах идеального бритья. Она опубликовала в тикток ролик, в котором сказала, что большинство женщин делает это неправильно, и дала советы для процедуры.

Зубрицки отмечает, что прежде всего бриться нужно в направлении роста волос, а не против него.

Бритье против роста волос вызывает микротравмы и порезы на коже, создавая больше воспалений, раздражений и распространяя бактерии,

– объяснила эксперт.

Она добавила, что кроме этого, сухое бритье является главным запретом.

Используйте гель или крем для бритья, даже гель для мытья тела сработает. Обычно средства для бритья смазывают кожу, что обеспечивает более гладкое бритье,

– говорит Зубрицки.

Как правильно бриться: смотрите видео

Дерматолог отмечает, что вместе с тем важно делать пилинги по крайней мере один – два раза в неделю перед бритьем.

Она рекомендует отшелушивающие средства для удаления мертвых клеток кожи и очищения пор.

На коже будет меньше грязи, за которую может зацепиться бритва, и это также уменьшит количество бактерий, которые иногда попадают в волосяной фолликул, вызывая инфекцию,

– рассказала женщина.

Зубрицки добавила, что "ленивые девушки", как она сама, могут обойтись, использованием салициловой кислоты или медицинским антисептиком для очищения кожи.